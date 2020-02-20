جستنيه يدافع عن الاتحاد ضد «شائعات ما قبل القمة»

ماجد محمد(صدى):

دافع الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن نادي الاتحاد، مؤكدًا انتشار الشائعات قبل أي مباراة له.

وقال «جستنيه»: «قبل مباراة الاتحاد والنصر تم تسريب إشاعة عن انتقال فهد المولد للنصر والشامخ أنهى الصفقة في بيته، وفواز القرني سينتقل للهلال».

وأضاف : «بالأمس إشاعة تخص لاعب اتحادي سيوقف بسبب تعاطيه المنشطات، السؤال من يقف خلف هذه الشائعات، المغرضة في كل هذه التواقيت التي تسبق اي مباراة للاتحاد؟».

وألمح جستنية، إلى إحدى المواقع الرياضية الهامة، إذ أعاد تغريد تدوينة لها عن الشائعة لكنها حذفتها فيما بعد.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.