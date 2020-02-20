مزايا الاستثمار في الصكوك الحكومية عبر صندوق البلاد المتداول

علي القحطاني(صدى):

أكدت شركة البلاد المالية، عن إمكانية الاستثمار في الصكوك الحكومية والتي تتميز بالتصنيف الائتماني الأعلى على الإطلاق المملكة، وذلك عبر صندوق البلاد المتداول لصكوك السيادية.

وأبرزت الشركة، أن الصندوق يوفر التمتع بمزايا الاستثمار بتكلفة أقل نسبيًا، وكذلك إتاحة فرصة الإدخار في سلة من الصكوك الحكومية، وتوزيعات أرباح شهرية.

كما تتضمن مزايا الاستثماء عبر الصندوق «سيولة عالية تمكنك من شراء وبيع الوحدات بشكل يومي عن طريق سوق الأسهم (تداول)، الشفافية العليا إذ يمكنك الإطلاع على مكونات محفظة الصكوك بشكل يومي».

ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل عن الصندوق والاستثمار عبر الرابط التالي اضغط هنا.