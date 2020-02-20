ردة فعل سائق ناقلة جنود أمريكية تفاجأت بمدرعة روسية خلفها في سوريا (فيديو)

دمشق(صدى):

وثق فيديو لحظة محاولة مركبة عسكرية روسية، أن تجاوز مركبة عسكرية أميركية (ناقلة للجنود)، في سوريا.

وأظهر الفيديو الذي التقطه شخص من داخل سيارة مدنية، قافلة مؤلفة من ثلاث مركبات روسية، خلف قافلة من شاحنات أميركية مدرعة.

ونجحت المركبة الروسية في اجتياز أول مركبة أميركية على الجانب الأيمن من الطريق، قبل أن تفشل في تجاوز الثانية، التي منعت المركبة الروسية من التجاوز، بعد أن انحرفت عليها “بشراسة” لتبعدها إلى خارج الطريق.

وأدى رد الفعل الأميركي إلى اصطدام المركبتين قليلا، قبل أن تتوقفا على جانب الطريق، وينتهي الفيديو المصور.