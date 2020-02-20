فهد المولد يستعد لعودته بتمارين شاقة غير مسبوقة (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

بدأ اللاعب فهد المولد في خوض تمارين شاقة للغاية استعدادا للعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد

ووثق فيديو للاعب فهد المولد ممارسته للتمارين الشاقة، ونشره الإعلامي ناصر القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”.

وعلق قائلًا: “أول مرة أشوف فهد المولد يتعب.. تمارين تبدأ من 8 الصباح حتى 12 الظهر والمساء تمرين من 5 حتى 7 في الملعب، يوم 8 مارس يدخل التمارين الجماعية مع الفريق الأول ترجع أقوى يا أبو مساعد.. جمهور المنتخب في انتظار رجعتك قبل جمهور الاتحاد”.