عقوبات أمريكية جديدة على 5 شخصيات إيرانية
أعلنت أمريكا، اليوم الخميس، عن عقوبات أمريكية جديدة على 5 شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني.
وأوردت مذكرة منشورة ، الخميس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك راهبيك، وحسن صداغي مقدم، وفقا لقناة ” العربية “.
وذكرت المذكرة الأمريكية أن المسؤولين الايرانيين المُعاقبين يمنعون اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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