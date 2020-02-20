واشنطن(صدى):

أعلنت أمريكا، اليوم الخميس، عن عقوبات أمريكية جديدة على 5 شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني.

وأوردت مذكرة منشورة ، الخميس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك راهبيك، وحسن صداغي مقدم، وفقا لقناة ” العربية “.

وذكرت المذكرة الأمريكية أن المسؤولين الايرانيين المُعاقبين يمنعون اجراء انتخابات حرة ونزيهة.