إيقاف بغداد بونجاح شهرين بعد هجومه على حكم مباراة الهلال والسد

ماجد محمد(صدى):

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقف بغداد بونجاح لاعب السد القطري لمدة شهرين؛ نظير هجومه على حكم مباراة فريقه أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وهاجم الدولي الجزائري، الحكم العماني الذي آدار مباراة الهلال والسد والتي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، إذ قال «تعرضنا لظلم تحكيمي كبير من الحكم العماني، أعتقد أن المباراة كانت كبيرة عليه، وكانت بحاجة لحكم ذو شخصية قوية وصارمة».

وأضاف:«أين تقنية الفيديو في مباراة كبيرة بحجم نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي التقنية التي تطبق في العديد من دوريات العالم من أجل العدل ولكي يحصل كل فريق على حقه».

وتأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على حساب السد القطري، ليُتوج بطلًا للقارة أمام أوراوا الياباني.