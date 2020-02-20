نجاة ليلى علوي وإلهام شاهين من الموت المحقق (فيديو)

القاهرة(صدى):

أنقذت العناية الآلهية عدد من الفنانين بعد تعطل طائرتهم قبل إقلاعها من العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت رانيا فريد شوقي على حسابها بــ”إنستجرام”، مقطع فيديو من المطار الفرنسي قائلة: “الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران ألغت الرحلة ونقلونا على فندق في المطار.. الحمدلله على كل شيء بكرة بقى نعرف هنسافر إمتى”.

وكان يشارك الفنانين ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وكان من بينهم ليلى علوي وإلهام شاهين وخالد سليم ورانيا فريد شوقي وزوجها، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم من الفنانين.