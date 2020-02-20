التحقيق مع فنان عراقي تطاول على شُرطي كويتي (فيديو) 

خالد الظفيري(صدى):

ظهر الفنان العراقي المعروف ابسم بوعتيج في مقطع فيديو يتطاول فيه علي الشرطة الكويتية، مما أثار غضب الكويتيين.

وأوضح بوعتيج في الفيديو: “تسحب الليسن وش تبي بالليسن عادي يعني اسحب اللي تبيه، بس المفروض ماتسوي هذا كله، انا اعرف اخوك، اخوك كان يداوم معي بصف واحد، وانت كنت معاي بنفس المدرسة”.

ولفت بوعتيج : “أنا قاعد أطلع معاشك بساعة، انت بشهر، خلك شوي، استانس أخذ الليسن، اخذ السيارة بعد، اللي تبيه بعد، هذي الساعة أغلى من راتبك”.

ومن جهتها، أمرت النيابة العامة باحتجاز الفنان لمدة 21 يوماً مع إحالته إلى السجن المركزي بتهمة الإساءة إلى ضابط تابع لوزراة الداخلية الكويتية.