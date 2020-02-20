شاب يذبح عروسته يوم زفافهما

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على ذبح زوجته يوم زفافهما، حيث بعد انتقالها إلى عش الزوجية وبمرور ٢٤ساعة فى أول زيارة لأهل العروسة، وجدو ابنتهما غارقة فى دماءها.

وكشفت التحريات تحذير أقاربها من تلك الزيجة، نظراً لما يعانيه من حالة نفسية منذ سنوات، وحاول قبل ذلك الانتحار حرقا.

كما تم العثور على الزوج مصابا بطعنة نافذة في البطن، ولا يمكن استجوابه، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.