شاب يذبح عروسته يوم زفافهما
أقدم شاب مصري على ذبح زوجته يوم زفافهما، حيث بعد انتقالها إلى عش الزوجية وبمرور ٢٤ساعة فى أول زيارة لأهل العروسة، وجدو ابنتهما غارقة فى دماءها.
وكشفت التحريات تحذير أقاربها من تلك الزيجة، نظراً لما يعانيه من حالة نفسية منذ سنوات، وحاول قبل ذلك الانتحار حرقا.
كما تم العثور على الزوج مصابا بطعنة نافذة في البطن، ولا يمكن استجوابه، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94086 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46477 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا وش ذا الحاله
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46477 ] نشر منذ 37 دقيقة
🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️