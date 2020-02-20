تكلفة تشغيل سيارة فولكس فاجن جولف الكهربائية والعاملة بالبنزين

القاهرة(صدى):

يتوافر في بعض الأسواق سيارات فولكس فاجن جولف بموديلين ، أحدهما كهربائية، والأخرى تعمل بالبنزين، ولكل منها تكلفة تشغيل تختلف عن الأخرى.

وبحسب ما ذكرته إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات، فأن الصيانة في الموديل العامل بالبنزين تصل لحوالي 24 ألف جنيه بخلاف تكلفة البنزين.

أما الموديل الكهربائي، فله عدة مميزات حيث لا يحتاج لصيانات دورية، وذلك لأن المحرك به كهربائي ولا يضم سيور أو زيوت أو فلاتر أو بوجيهات.

وأوضحت الشركة أن السيارة الكهربائية تحتاج لمصدر كهربائي من أجل شحنها، في حين تبلغ تكلفة الشحن حوالي 30 جنيها تكفي لمسافة بين 150 إلى 200 كيلو.

ونوهت بأن عمر البطارية يتراوح ما بين 12 إلي 15 عاما، وتشمل صيانة السيارة الدورية، فحص نظام الفرامل والإطارات وسائل التبريد.