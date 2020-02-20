مدني عسير يجتمع مع المكاتب الهندسية ومؤسسات السلامة

محمد بن طحيطح(صدى):

عُقد في مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير هذا اليوم الخميس ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ إجتماعاً بين الدفاع المدني و المكاتب الهندسية الاستشارية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق ومؤسسات وشركات السلامة العاملة بالمنطقة برئاسة مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية المنطقة عقيد.د/ خالد العتيبي وبحضور مدراء إدارات السلامة لبحث عدد من المواضيع التي ستسهم في رفع مستوى السلامة بالمنشآت وتفعيل دور تلك المكاتب والشركات في التوعية ومشاركتهم في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام والذي يقام تحت شعار ( السلامة أولاً ) .

وقد تم طرح ومناقشة عدد من الملاحظات التي تم رصدها على الآداء ومناقشة بعض المقترحات.