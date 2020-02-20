فريق من طالبات تعليم صبيا يحقق المركز الأول في أولمبياد الروبوت الوطني بتعليم ينبع

محمد بن طحيطح(صدى):

حصد فريق من طالبات إدارة تعليم صبيا المركز الأول في مجال الإلهام ضمن مسابقة ومنافسات الأولمبياد الوطني للروبوت (بنات) الفيرست ليجو، التي استضافها تعليم ينبع في الفترة من 23 -25 /6 /1441هـ، بمشاركة (195) طالبة من (21) إدارة تعليمية على مستوى المملكة.

ومثل تعليم صبيا ثلاث طالبات من المرحلة المتوسطة هن سلوى عبد الرحيم آل سريع، وجنان علي شاجري، والعنود مهند زربطان، بإشراف من قائدة المتوسطة الثانية بصبيا مريم أحمد آل سريع.

وقدم مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي التهنئة لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وللفريق الفائز وأسرهن، وقسم نشاط الطالبات نظير تشجيعهم ودعمهم الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدا بالدعم الكبير الذي يحظى به طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في جميع المناطق والمحافظات من قبل وزارة التعليم بمتابعة معالي وزير التعليم ومعالي نائبه .

وأوضحت رئيسة شعبة النشاط العلمي في الإدارة لولة أحمد آل سريع أن مسابقة الأولمبياد تُعَد مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة؛ بحيث يجتمع فيها الطالبات بشكل فِرَق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات في مجالات البحث العلمي، والقيم الأساسية، وتصميم الروبوت، وأداء المهام.

من جانبه أشار مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة، وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت، وتوظيفها لخدمة المواد التعليمة، ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية وبلورة، وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل، وتنمية مهارات البحث العلمي (الاستقصاء، الملاحظة، التجربة، التحليل)، وصقل المهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف، وتأهيل الطالبات لتمثيل المملكة بشكل مشرّف في المنافسات الإقليمية.