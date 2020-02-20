بالصور.. خطوبة شيماء الحاج بطلة فيديوهات خالد يوسف الإباحية

القاهرة(صدى):

أعلنت الممثلة المصرية شيماء الحاج، عن حفل خطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، في أجواء سرية، حيث أقيم الحفل بالتزامن مع عيد الحب المنصرم الذي صادف يوم 14 من الشهر الجاري.

وقالت مصادر أن خطيب شيماء الحاج يدعى أحمد، وهو نجل أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ويمتلك العديد من الشركات في السوق المصري.

وظهرت شيماء الحاج خلال حفل الخطوبة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا أحمر كاشفًا لمنطقة الصدر والذراعين وفضفاضًا من الأسفل.

وظهرت قبل أشهر بفيديو إباحي برفقة زميلتها الفنانة منى فاروق مع المخرج المصري المعروف خالد يوسف.