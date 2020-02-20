رسائل إلى الشباب (١)

١٠ رسائل ذهبية إلى الشباب؛ إليكم القسم الأول منها:

الرسالة الأولى : سافر:

سافر من أجل التعلم مثل تعلم لغةٍ أخرى أو علم جديد ، وسافر من أجل تعلّم ثقافة شعبٍ آخر، ولكي يتطور مستوى التفكير ،سافر من أجل احترام الطرف الآخر وتقبلِ النقد البناء، وسافر من أجل تعلُّم مهاراتٍ حياتيةٍ كثيرة.. أيضا سافر عن طريق القراءة؛ فاقرأ لمؤلفين من خارج محيطك أو المحيط المجاور؛ فخلاصة الرسالة الأولى: سافر.

الرسالة الثانية: اقرأ:

وهنا سأشير إلى ثلاث نقاط..

الأولى: اقرأ بمنهجية :

وقد يسألني الكثير اليوم ما هو الحد الأدنى من الثقافة؟ فتكون الإجابة: اقرأ ٢٠٠ صفحة على الأقل في غير تخصصك وغير مجالك؛ أي بمعدل ٧ صفحات في اليوم الواحد.

النقطة الثانية: تعلم مهارة القراءة السريعة؛ فمهارة القراءة السريعة تضيف إلينا فهماً أكبر، وقراءة كتب كثيرة في وقت قصير.

النقطة الثالثة: اقرأ مع من تختلف معه، فإن كنت في مكان معين أو تهتم بنقطةٍ معينة فاقرأ للطرف المخالف؛ لكي تعرف طريقة التفكير، ولكي تستطيع أن ترد عليه فيما بعد ،إذا فالرسالة الذهبية الثانية: اقرأ..

الرسالة الثالثة: خطط:

وهنا أشير أربع إشارات..

الإشارة الأولى: خطط مبكراً؛ فكلما كان التخطيط مبكراً كانت احتمالية إنجازك للهدف أكبر وأيضاً فإنّ الفعالية والجودة في الإنجاز ستكون أفضل.

الإشارة الثانية: ركز! أي اعمل فيما تحُسن، فكثيرٌ من الناس يعمل في كثيرٍ من المجالات فلا هو يُحسنها ولا يُبدع فيها؛ إذاً ركِّز فيما تحسن.

الإشارة الثالثة: أخلص النية للهِ سبحانه وتعالى ولا تُرائي، وابتعد عن التواضع الكاذب؛ فإن كنت تستطيع اقتناص فرصةٍ فخذها واغتنمها، وإن كنت لا تستطيع فاعتذر عنها.

الإشارة الرابعة: التخطيط بالجدول الأسبوعي للوصول للأهداف السنوية، وهنا أشير لمقطعٍ في اليوتيوب لمحدثكم بعنوان “وصفة التخطيط”.

الرسالة الرابعة: غيّر عاداتك:

وهنا أشيرُ إلى كتاب ستيفن كوفي “العادات السبع للناس الأكثر فعالية”، وسأذكر بعض الإشارات..

الأولى: المحافظةُ على وقتك، فكثيرٌ من الناجحين اليومَ إذا سألتهم ما هو سرُّ هذا النجاح فستكونُ الإجابة: المحافظةُ على الوقت.

الثانية: عدمُ مهابة المخاطر! فانتقل من دائرة الراحة أو ما يُسمى بـ comfortable zone إلى دائرة التجربة، وجرّب التغيير!

الثالثة: اجعل رصيدَ الفشلِ يقودُك إلى النجاح؛ فإذا فشلتَ فلا تقُل فشلت! ولكن قُل سوف أنجحُ في المستقبل.

الإشارة الرابعة: فهي اسألْ للتعلم؛ فقد جاء في الأثر : “لا يَتَعَلَّمُ العِلْم مُسْتَحيٍ ولا مُسْتَكْبِر”.. إذًا فخلاصة هذه الرسالة: غيّر عاداتك.

الرسالة الخامسة: العلاقات:

حاوِل تحسين علاقاتِك على جميعِ الأصعدة؛ بدايةً بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ثم علاقتِك مع نفسك، وعلاقتِك مع أسرتك، وعلاقتك مع زملائك في العمل، وعلاقتك مع أصدقائك، وأخيراً علاقتك مع عموم الناس، و علاقتك مع أصحاب النفوذ؛ اجعلها قوية ودائمة.

الرسالة السادسة: التخطيط المالي والاستثمار:

خطِّط واستثمر مبكراً؛ فكلما استثمرتَ مبكراً كلما تعلمت أكثر، واستطعت أن تكسب أكثر، أيضاً ضاعف دخلك كل ثلاث سنوات.