رجل يقتل زوجته ويشنق نفسه لإجباره على الاستحمام بشكل مبالغ فيه

نيودلهي(صدى):

طعن رجل زوجته بآلة حادة حتى الموت في منطقة زراعية، ثم توجه إلى منزلهما، وقتل نفسه شنقًا بحبل معلق في سقف المنزل، في ولاية كارناتاكا الهندية.

وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن الزوج صاحب الـ 40 عامًا، ووزوجته بوتاماني 38 عاما، لديهما طفلان يبلغان من العمر 12 و 7 أعوام، كانا يعيشان في خلافات دائمة منذ أن تزوجها قبل 15 عاما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة كانت تهتم بالنظافة لدرجة مبالغ فيها، حتى إنها كانت تمنع زوجها من دخول المنزل إلا بعد أن يستحم كلما خرج، لتصل عدد مرات استحمامه في اليوم الواحد لأكثر من 10 مرات، حيث كان الزوج دائما ما يعبر عن ملله من سلوكها، ولكنه كان يسيطر على نفسه.

كما كانت بوتاماني تفرض نظاما صارما لتنظيف طفليهما، ومن بينها غسل حقائبهما وكتبهما المدرسية عند عودتهما من المدرسة كل يوم.

وطعن الزوج زوجته أثناء تواجدهما في منطقة زراعية، وانتحر في منزله، حيث عثر عليه طفلاه مشنوقا في السقف، عند عودتهما من المدرسة، ليسارعا ويبلغا الجيران الذين بدورهم أبلغوا الشرطة.