مورينيو يستعد للقاء تشيسلي وسط أمل في النجاح وتخوف من الغيابات

وكالات(صدى):

يبدو أن جوزيه مورينيو، يستعد للقاء المرتقب بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بخطط مختلفة، كما أن زياراته إلى استاد ستامفورد بريدج ملعب ناديه السابق، لم تكن ودية.

ويشعر مورينيو بالمسئولية لأن ما سيحاسب عليه هو مركز توتنهام في الدوري بنهاية الموسم، لذا مباراة السبت تمنحه فرصة على طبق من ذهب إن استطاع فريقه الفوز.

وعلى مدار إشرافه على توتنهام، استطاع تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات متتالية في الدوري، ومن بينهم انتصار صعب على نوريتش سيتي وانتصاران بمساندة الحظ أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا.

وما يُشعر مورينيو بتخوف تشكيلة فريقه المجهدة، خصوصا بغياب هاري كين وسون هيونغ-مين.

ويذكر أن تشيلسي فاز 2-0 خارج ملعبه على توتنهام في ديسمبر الماضي، حيث سجل ويليان هدفين بينما حصل سون مهاجم توتنهام على بطاقة حمراء.