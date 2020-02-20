محافظ بيش يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل محافظ بيش الأستاذ حسن بن عبدالله ابو شرحة في مكتبه صباح اليوم مدير عام فرع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي .

ورحب محافظ بيش في بداية اللقاء بالشيخ المالكي، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق وتعزيز الأمن الفكري، خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز الانتماء للوطن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سير العمل بالمحافظة والمراكز التابعة لها واستعراض أنشطة وبرامج الهيئة في محافظة بيش .

وثمن مدير عام الفرع دعم المحافظ لأعمال الهيئة لمواصلة أعمالها على أكمل وجه.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ عبدالرحمن بن علي فقية ومساعد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ حسن عروي .