وصفات طبيعية تساعد في تطويل الأظافر بسرعة

أميرة خالد(صدى):

ترغب كثير من الفتيات والسيدات في جعل أظافرهن طويلة وبشكل جذاب، ويمكن الوصول لهذا الأمر بسهولة من خلال استخدام وصفات طبيعية تمد الأظافر بالعناصر الغذائية التى تسرع عملية النمو.

ومن الوصفات التى ينصح بها، وصفة مصنعة من عصير الليمون وزيت الزيتون، حيث نقوم بمزج ملعقة من الليمون مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ثم تسخينه لمدة 20 ثانية، ثم وضعه على الأظافر لمدة 10 دقائق.

وهناك وصفة أخرى، يمكن تصنعيها من زيت جوز الهند البكر، حيث يتم تسخينها قليلا، ثم نضعها على الأظافر، مع تكرار هذه الطريقة يوميًا.

ومن الوصفات الأخرى، نقع الأظافر في عصير برتقال لمدة 10 دقائق، مع تكرار هذا الأمر يوميًا، كما يمكن الاستعانة بزيت الزيتون، من خلال تسخينه ثم تدليك الأظافر والبشرة المحيطة به لمدة 5 دقائق، ثم ارتداء القفازات لمدة ليلة كاملة، على أن يتم تكرار هذا الأمر يوميًا.