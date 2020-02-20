بالفيديو.. تعديل النشيد الوطني العُماني

وكالات(صدى):

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الخميس، مرسومًا سلطانيًا ساميًا ساميا يقضي بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها و نشيدها الوطني.

وتضمن المرسوم أن يُستبدل بالبند ” أولا ” من الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، البند المرفق بهذا المرسوم .

واشتمل البند على الآتي:

النشيد الوطني

يا رَّبنا احفظ لنا

جلالة السلطان

والشعبَ في الأوطان

بالعزّ والأمان

وليدمْ مؤيدا

عاهلا ممجدا

بالنفوسِ يفتدى

يا عمان نحنُ من عهدِ النبي

أوفياء من كرامِ العرب

فارتقي هام السماء

واملئي الكونَ الضياء

واسعدي وانعمي بالرخاء