بالفيديو … مطعم يسوق لمأكولاته بنار ودخان وأكواب مشوية

خالد الظفيري(صدى):

وثق مقطع فيديو طريقة غريبة اعتمدت عليها إحدى المطاعم في الدعاية عن مأكولاتها.

وبحسب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فأن المطعم يقع في الكويت، واعتمد مسؤوليه على هذه الطريقة الغربية في الإعلان من أجل جذب انتباه العملاء إليه.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول لوحة إعلانية معلقة على إحدي الأعمدة، ومكتوب عليها قلاص مشوي مجانا مع أى سوبر كنج، وعليه صورة لكوب من الماء وتحته نار مشتعلة بالفعل ويتصاعد منها دخان.

وتباينت تعليقات متداولي المقطع على موقع تويتر بين السلب والإيجاب إزاء هذه الطريقة العجيبة في الدعاية، حيث أكد أحدهم بأنه أسلوب جديد، في حين انتقد بعضهم هذه الطريقة محذرين من خطورتها لاعتمادها على نار قد تتسبب في نشوف حرائق.