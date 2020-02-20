تدشين مبادره تمكين لذوي الإعاقة بمحافظه أحد المسارحه

محمد بن طحيطح(صدى):

على شرف سعادة محافظ أحد المسارحه عبدﷲ بن محمد الريثي، دشن فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان اليوم الخميس الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٠ بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس ( لوبريف) برنامج تمكين لذوي الإعاقة.

وذلك من خلال تسليم معدات وأجهزة طبية لذوي الإعاقة للمستفيدين من وحدة الخدمات المساندة لذوى الإعاقة بمحافظه أحد المسارحه.

الجدير بالذكر هذه المبادرة تعتبر المرحله الثالثه بعد التي سبقتها للمعاقين بجزر فرسان ، والمرحلة الأولى تمت لذوي المرابطين بالحد الجنوبي بتخصيص عربة داخل مقر قوة جازان بمحافظة أبوعريش وتوزيع أجهزة طبيه لذوي المرابطين، وإنجاز كافة المعاملات الخاصة لأهالي منسوبي القوات المسلحة المرابطين على حدود بلادنا الغالية.

فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادره بمراحلها الثلاث قرابه ١٨٠ معاق من أبناء منطقه جازان بقيمه إجمالية تجاوزت ٨٥٠٠٠٠ ثمان مئه وخمسون ألف.