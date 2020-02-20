بالفيديو.. هيا الشعيبي تعرض طلبا لتبني طفلة إماراتية

خالد الظفيري(صدى):

تأثرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مع طفلة تلقت تعذيبا وحشيا من أمها في الإمارات، قائلة: « ناس تدور الضنى وناس تعوف الضنى».

وأكدت أنها على استعداد بأن تتبنى الطفلة وتهتم بها بجانب أولادها، واصفة أمها بالمجرمة مطالبة بمعاقبتها بشكل حاسم.

وعلقت على نفس الواقعة الفنانة اليمينة بلقيس، والتي دونت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:«خادمة تعنف طفلة، طلعت أمها اللي تعذبها حسبي الله ونعم الوكيل ولا زلت أطالب بالعلاج النفسي فوراَ للطفلة فوراً»، موجهة الشكر لشرطة أبوظبي بعد إلقائها القبض على الأم.