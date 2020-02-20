الشباب يزيد جراح ضمك بفوز قاتل

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الشباب من الفوز على ضمك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم سباستياو دي فريتاس للشباب في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، فيما عادل رافييال إدواردو كوستا النتيجة لضمك قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني، تقدّم إيميليو زيلايا لضمك في الدقيقة 56، فيما عادل عبدالله الزوري النتيجة للشباب في الدقيقة 76، قبل أن يحرز كريستيان خوانكا هدف الفوز في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد الشباب إلى 28 نقطة في المركز الثامن لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز الـ14.