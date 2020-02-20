شاهد طفل يعود للحياة بعد أن غرق في أحد الأنهار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تكللت جهود رجل من إنقاذ طفل صغير بعد أن غرق في أحد الأنهار، وكان الجميع يظن بأنه قد فارق الحياة.

ووثق مقطع فيديو شهامة الرجل، الذي قفز مسرعا إلى النهر، حيث كان جسد الطفل الصغير يطفو على سطح الماء.

وبعد إخراجه قام الرجل بالجري حاملا الطفل من قدميه لعدة لحظات ثم وضع الطفل على الأرض، وأخذ يضغط على رئتيه إلى أن استعاد الطفل الوعي وعاد للحياة مرة أخرى.