هواتف يابانية جديدة تمنع من التقاط صور عارية

طوكيو(صدى):

كشفت شركة هواتف يابانية، عن إطلاق هاتف ذكي جديد، والذي يمنع مستخدميه من التقاط صور لهم وهم عراة.

وأطلقت شركة “تون موبيك “Tone Mobile” هاتف “تون 20 يي” مزود ببرنامج لديه القدرة على اكتشاف ما يحدد أنها “صور غير لائقة”، وإذا اكتشف ذلك، فسيتم منع التقاط الصورة، كما سيتم تجاهل بيانات أي صور تم التقاطها دون حفظها.

وأضاف التقرير أنه من خلال منع المستخدمين من التقاط صور شخصية عارية، فإنه يمنع هؤلاء المراهقين من خداع المحتالين عبر الإنترنت، الذين قد يهددونهم بإرسال صور مسيئة لأنفسهم، ويمكن تعطيل هذه الميزة بواسطة المستخدمين البالغين إذا أرادوا.