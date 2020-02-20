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سيدة تضع أربعة توائم في ولادة الدمام

سيدة تضع أربعة توائم في ولادة الدمام
بدر الحارثي(صدى):

شهد مستشفى الولادة و الأطفال بالدمام أمس الأول الأربعاء ولادة 4 توائم لسيدة سعودية تبلغ من العمر ٢٨ عام و يعتبر الحمل الثاني لها وتتمتع هي وأطفالها بصحة جيده.

و بين المدير التنفيذي لمستشفى الولادة و الأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب الجباري ان الحمل الثاني للسيده استمر ٣٤ أسبوع و ٦ ايام .

حيث استدعت حالتها إجراء عملية قيصرية بعد متابعة مع الفريق الطبي المتخصص وتم عبر العملية استخراج 4 مواليد (٣ أطفال وطفلة واحده) و نقل طاقم المستشفى المواليد إلى العناية المركزة لحديثي الولادة (المستوى الثالث) وحالتهم مستقرة و تم توصيلهم بالأجهزة الطبية الداعمة بالتنفس العادي، حيث كانت أوزان التوائم الأربعة تتراوح ما بين ١٦٠٠ – ٢٠٠٠ جرام ، وان التوائم بحالة مستقرة.

و رفع والد التوائم الأربعة شكره للفريق الطبي المشرف على الحالة والإدارة و جميع العاملين بالمستشفى على الرعاية الطبية للمواليد.


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