تركي آل الشيخ: الأهلي في فورمته والأرجح للفوز بالسوبر المصري (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أنه من الصعب توقع نتيجة كلاسيكو الأهلي المصري والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري اليوم الخميس.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي في «فورمته وماشي بخطى ثابتة وإن كان يرى أن كفة الأهلي أرجح دائمًا»، فيما ردّ عليه كابتن أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة السابق بأن الأهلي لم يوضع في اختبار صعب حتى الآن.

وأضاف «ميدو»، أن الاختبار الحقيقي للأهلي سيكون اليوم أمام الزمالك، لكونه لم يواجه فرقًا تنافسية سوى النجم الساحلي التونسي وقد انهزم فيها.

من جانبه، قال تركي آل الشيخ إن المباراة اليوم لن تعكس حالة الفريقين، إذ أن الفريق الذي سيكمل سيكون صاحب النفس الطويل على مدار المباريات المختلفة.

وأشار إلى أنه ينتظر التنسيق بينه وبين رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ليُقدم ما يقدر عليه إلى الأهلي.