بالصور.. فعاليات المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع 

الرياض(صدى):

تستعد عدد من مدن المملكة لإقامة مجموعة من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتيح الفعاليات التي تنظمها عدد من المدن خلال عطلة نهاية الأسبوع لجميع أفراد الأسرة، فرصة لممارسة هواياتهم المفضلة، وقضاء أوقات ممتعة مع أفراد الأسرة والأصدقاء.

ونستعرض أبرز هذه الفعاليات أولا.. أب سايد دوان: عبارة عن فعالية تتجول بالزوار إلى عالم مختلف، يقام حالياً في الرياض بوليفارد ويستمر حتى 31 مارس المقبل.

ثانيا.. مهرجان الشاي والقهوة حول العالم: عبارة عن طقوس الشاي والقهوة حول العالم، وفلكلور الشعوب، والاستمتاع بالتذوق والتسوق، يقام المهرجان في المحجر بجدة، من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة ليلاً.

ثالثا.. شتاء ينبع: تتضمن مواقع “الفود ترك” والتسوق، وغيرها، تقام الفعاليات بحديقة الفيروز بمدينة ينبع الصناعية.

رابعا.. معرض “حوار في الظلام”: فعالية تتيح لزوارها فرصة خوض تجربة شائقة في الظلام الدامس، تقام في قاعة الكبرى بمركز إثراء بالظهران خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 11 مارس.

خامسا.. فن بانكسي – بلا حدود: يهدف إلى إبراز أعمال الفنان الإنجليزي المجهول والمعروف باسم “بانكسي”، تقام في مركز الملك عبدالله المالي، بدءاً من يوم غد الجمعة 21 فبراير وتستمر حتى 20 أبريل.

سادسا.. مسرحية عطل فني: عمل مسرحي فكاهي يأخذ الجمهور إلى عوالم خيالية برفقة مجموعة من نجوم الكوميديا المصرية، تبدأ العروض في السابعة من مساء اليوم الخميس وتستمر حتى بعد غد السبت 22 فبراير.

سابعا.. مهرجان حفر الباطن للصقور: يتضمن سباقات “الملواح”، و”هدد الحمام”، و”طلع الحبارى”، بالإضافة إلى “الصقار الصغير”، ويستمر المهرجان حتى 29 فبراير.

ثامنا.. تجربة غوص السكوبا: تجربة تتيح للزوار التعرف على رياضة غوص السكوبا، والمعدات التي تستخدم فيها،تقام الفعالية في يوم غد الجمعة 21 فبراير بشارع الأمير فيصل بن فهد بجازان وهي متاحة للرجال والنساء.

تاسعا.. ملتقى قِيَم لذوي الإعاقة: تقيمه الجمعية العربية للثقافة والفنون ويهدف لدعم ذوي الإعاقة، يقام بالمركز الثقافي خلف جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة بالمركز الثقافي، خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت، من الساعة 4 مساء وحتى 10 مساءً.

عاشرا.. فعالية بيبي شارك: تتيح “بيبي شارك” للأطفال فرصة الالتقاء بشخصياتهم الكرتونية المفضلة، تقام في كل من ملاهي الشلال بجدة خلال الفترة من 19- 22 فبراير، وفي الرياض في الفترة من 26- 29 فبراير، بجامعة الملك سعود.