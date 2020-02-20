شاهد.. أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو «بنت مكة»
وجه سمو الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب «بنت مكة».
وأوضحت إمارة مكة المكرمة، أن الفيديو يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.
وأكدت أن توجيه سمو الأمير تضمن إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.
algernaas4[ عدد التعليقات: 1104 ] نشر منذ 54 دقيقة
يستاهلون حسبي الله عليهم
محماس السادس[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 49 دقيقة
الشيخ المحدث العلامه حنس شاف المقطع…
كم تكرونيه يقلدن زنوج امريكا ويقولن حنا بنات مكه…….؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 34049 ] نشر منذ 49 دقيقة
ايش حكاية فديو بنت مكه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94072 ] نشر منذ 39 دقيقة
خيبوا تعبهم ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46472 ] نشر منذ 21 دقيقة
كيف يعني ما فهمت
محماس السادس[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذولي كم تكرونيه على كم تكروني مسويات فديو كلب زي زنوج امريكا وصايرات يغنن ويرقصن ويقولن حنا حقونات مكه…؟
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46472 ] نشر منذ 9 دقائق
صدق
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 7 دقائق
برماويه وصوماليين شوهو البلد وعادات وتقاليد أهالي مكه والمملكه كلها يجب محاسبتهم وترحيلهم لا وفقهم الله ولا من سمح لهم
زائر[ عدد التعليقات: 3883 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههههههه يلا خروج نهائي الان
الا مكة يا وسخين