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  3. شاهد.. أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو «بنت مكة»

شاهد.. أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو «بنت مكة»

شاهد.. أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو «بنت مكة»
نايف السالم(صدى):

وجه سمو الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب «بنت مكة».

وأوضحت إمارة مكة المكرمة، أن الفيديو يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وأكدت أن توجيه سمو الأمير تضمن إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1104 ] نشر منذ 54 دقيقة

يستاهلون حسبي الله عليهم

[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 49 دقيقة

الشيخ المحدث العلامه حنس شاف المقطع…
كم تكرونيه يقلدن زنوج امريكا ويقولن حنا بنات مكه…….؟

[ عدد التعليقات: 34049 ] نشر منذ 49 دقيقة

ايش حكاية فديو بنت مكه

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 7 دقائق

برماويه وصوماليين شوهو البلد وعادات وتقاليد أهالي مكه والمملكه كلها يجب محاسبتهم وترحيلهم لا وفقهم الله ولا من سمح لهم

[ عدد التعليقات: 3883 ] نشر منذ 3 دقائق

هههههههههههه يلا خروج نهائي الان
الا مكة يا وسخين

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