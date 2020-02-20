وزير التخطيط الأردني يلتقي سفير المملكة لدى الأردن

سعيد العجل(صدى):

التقى وزير التخطيط الأردني الدكتور وسام الربضي، اليوم في مقر الوزارة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير الربضي عن تقدير بلاده للدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية للأردن للمشاركة كضيف في أعمال قمة العشرين التي ستتولى المملكة رئاستها واستضافتها العام الحالي.

من جهته، أكد السفير السديري اهمية دعوة الأردن للمشاركة في أعمال القمة، نظرا للأهمية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع الأردن، والحرص على أن تكون تعود مشاركة الأردن في القمة بالنفع والفائدة عليه.