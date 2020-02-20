بالفيديو.. أمريكية تزور المملكة لأول مرة: «أحببت العباءة لإخفائها الوزن»
لبت سيدة أمريكية، دعوة تلقتها من أحد طلابها المبتعثين بالمملكة، خصوصا وانتظارها هذه الدعوة منذ فترة طويلة.
وأوضحت الأمريكية، أنها تعيش بمفردها ولم ترزق بأطفال، إلا أن لديها المئات من الأبناء ممن ينادوها «أمي» من دول مختلفة حول العالم، والكثير منهم في السعودية.
وقالت إنها شعرت بأن الأجواء مألوفة، وكأنها زارتها من قبل، بعد أن زارت عدد من المناطق في المملكة.
وحرصت على ارتداء العباءة كتقليد عربي، قائلة: «من الجيد وجود عباءة لإخفاء الوزن بعد الأكل».
ابو عمار[ عدد التعليقات: 34049 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب
رااايق[ عدد التعليقات: 8073 ] نشر منذ 41 دقيقة
كلوووو تمام *** «من الجيد وجود عباءة لإخفاء الوزن بعد الأكل» ** هههههههههههههههههه
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أهم شي جربتي المجبوس **!! ههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94072 ] نشر منذ 33 دقيقة
تماام ..