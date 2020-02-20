حسم الجدل حول إيقاف محمد رمضان عن التمثيل بعد أزمته الأخيرة 

القاهرة(صدى):

حسم نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي الجدل بشأن إيقاف محمد رمضان عن التمثيل 3 سنوات.

وقال زكي خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “المحور” إنه لا صحة لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل 3 سنوات بعد أزمته الأخيرة، مؤكدا أن الفنان لايزال مقيدًا بعضوية النقابة.

ولفت زكي، إلى أن النقابة لن تتدخل لحل أزمته مع الطيار فهذا ليس من اختصاصها، مبينا أن النقابة مستعدة للقيام بواجباتها تجاه أي فنان يقع في أزمة ولا داع لسرد ما قامت به النقابة في الفترة الأخيرة ولسنا أغنى نقابة كما يشاع.

وأردف أشرف زكي، أن مشكلة الجمهور مع محمد رمضان ليست مهنية ولا تخصني ولا يمكن التدخل فيها لأنها ليست من شأني.