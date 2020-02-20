أب يعتدي على ابنته بالضرب حتى الموت ويفر هاربا 

القاهرة(صدى):

ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، مزارع قتل ابنته بسبب خلافات أسرية.

وتعود الواقعة عندما قام الأب الذي يعمل مزارعا بتكبيل قدمي ابنته والتعدِ عليها بالضرب داخل المنزل باستخدام “سير موتور” حتي الموت ثم لاذ بالفرار.

وتبين أن المزارع قتل ابنته بسبب خلافات عائلية، وعلي الفور باشرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة حتي تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.