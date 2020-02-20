لاعبو أتلتيكو يسخرون من كلوب بالاحتفال

وكالات(صدى):

علق فريق أتلتيكو الإسباني على تعليقات مدرب ليفربول يورغن كلوب، التي هاجمهم فيها، مؤكدين «بأنه عليه أن يركز على أخطائه لتطوير أداء فريقه».

وفي الوقت الذي وصف كلوب، أساليب أتلتيكو بـ«الملتوية»، وأنهم أرادوا إخراج ساديو ماني من اللقاء بإجباره على الحصول على بطاقة صفراء ثانية، نشر النجم الكرواتي سيمي فيرساليكو، فيديو للاعبين داخل الصالة الرياضية، وهم يحتفلون بانتصارهم على ليفربول بشكل ساخر.

جاء ذلك بعد هزيمة أتلتيكو لفريق ليفربول، بنتيجة 1-0، بأداء دفاعي محكم، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.