طريقة الإبلاغ عن ظهور الجراد
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريقة الإبلاغ عن حالة الجراد ، للمساعدة في الحد من إنتشاره .
وأوضحت أنه يمكن التبليغ إلكترونياً من خلال إتباع الخطوات التالية :
1- الدخول على نظام “بلغ ” الإلكتروني .
2- تسجيل البلاغ عن حالة الجراد في منطقتك .
3- يمكن الإستفسار من خلال تطبيق “واتس آب ” على الجوال 0530233560 .
وأكدت الوزارة أن خدمة التبليغ تتيح تقديم المشورة الفنية للحد من إنتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية ، إمكانية مباشرة ومتابعة البلاغ ، ضمن جهود الوزارة للسيطرة على الآفات النباتية والجراد في جميع مناطق المملكة .
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