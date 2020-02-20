«مادو» يعود إلى تدريبات النصر ويؤجل عملية الركبة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن عودة عبدالله مادو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى التدريبات الجماعية، مع تأجيل عملية تنظيف الركبة إلى الصيف المقبل.

يأتي قرار البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب فريق النصر، بعد تطابق الفحوصات التي خضع لها الأسبوع الماضي في الرياض، مع المركز الطبي المتخصص في الإصابات الرياضية في دبي.

وأكد المركز، وجود احتكاك بسيط في ركبة مادو، مشيرًا إلى أنه يمكن تأجيل عملية تنظيف الركبة إلى الصيف المقبل، بشرط ألا يشعر بآلام شديدة أو تورم في موضع الإصابة خلال التدريبات المقبلة.

حلت الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة على فقرة “B my Guest”، ضمن برنامج “عرب وود”، المذاع على قناة “روتانا سينما” الفضائية، حيث تحدثت عن تصرفاتها بجرأة، لافتة إلى أنها امرأة تفضل التعامل على طبيعتها، وأنها طالما لم تؤذِ أحدًا بكلماتها فليس هناك أي مشكلة من تحدثها بصراحة.