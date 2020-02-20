منتدى «اكتشاف المواهب الاجتماعية» في نجران

بدر الحارثي(صدى):

تستعد مدينة نجران في هذه الآونة لاستضافة منتدى ( اكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي) الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني – فرع نجران تحت رعاية أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وبمشاركة محلية وخليجية نوعية من ضيوف الشرف والخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي والعمل التطوعي والإعلاميين وغيرهم من الفاعلين في المجالات الرياضية، و الاقتصادية.

أهداف وغايات

ضمن الأدوار الكبيرة التي تلعبها جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز في مجال دعم و تشجيع المبادرات الاجتماعية والأفكار المتميزة و تطوير آليات العمل التطوعي جاءت فكرة هذا المنتدى للتأكيد على جملة من الأهداف من بينها :

– اكتشاف المواهب الاجتماعية الواعدة.

– فتح الفرص أمام الأفكار والمبادرات والمشاريع الخلاقة وتشجيعها.

– الوصول إلى أفضل الطرق لاستثمار الطاقات الاجتماعية في نجران وغيرها من المناطق بالمملكة.

– التعريف بالمنطقة إعلامياً على كل المستويات.

أفكار ومنصات

لتحقيق تلك الغايات وضع القائمون على أمر المنتدى باقة متنوعة من البرامج والعاليات التي من شأنها أن تجعل من انعقاده فرصة استثنائية في تطوير وتعزيز أهداف العمل الاجتماعي وذلك من خلال مجموعة من المنصات والعناوين الحوارية المفتوحة التي تناقش كيفية مساهمة التنمية الشاملة في دعم المواهب، و جودة الحياة الاجتماعية ، وسبل تطوير الأدوات الاستثمارية داخل الجمعيات الخيرية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية والأسرة في اكتشاف المواهب ا وتوجيهها لخدمة المجتمع ،إضافة إلى كيفية حماية هذه المواهب من خطر الأفكار المضللة ودور الإعلام بمختلف وسائله في هذا الخصوص.

مؤشرات أيجابية

استناداً إلى طبيعة الأهداف السامية للمنتدى، والأفكار التي سيتم مناقشتها عبر منصاته الحوارية و ورش العمل المرسومة بعناية والمشاركة النوعية المتوقعة في جلساته يتوقع المهتمون بالشأن الاجتماعي أن تحقق هذه الفعالية نجاحات كبيرة ترتفع إلى طموحات المنطقة والقائمين على أمر المنتدى.