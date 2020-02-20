رئيس جمعية «شامخ» يشيد بجهود «صحة الرياض» في توعية كافة فئات المجتمع صحياً

محمد السعران(صدى):

أشاد رئيس جمعية التوعية الوقائية للشباب “شامخ” الأستاذ حمد بن مشخص بجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في نشر التوعية الصحية والوقائية وسط كافة فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب.

وأوضح بن مشخص أن مبادرة “صحة الرياض” إلى استثمار الإعلام الجديد بكافة وسائله في نشر التوعية الصحية من خلال إنشاء حسابات ومنصات وتطبيقات توعوية عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق “تك توك” يؤكد وعي وإدراك المديرية بأهمية تسخير كافة وسائل التواصل التقليدية والحديثة للوصول للمواطنين والمقيمين ورفع الوعي الصحي لديهم .

لافتاً ان مواقع التواصل الاجتماعي تتميز بسهولة الانتشار وأن غالبية مرتاديها من فئة الشباب.

وأكد أن توسع صحة الرياض في استخدام التقنية لنشر الوعي الصحي يعزز من الإيجابية التي تتميز بها في هذا المجال، حيث تحرص دوماً من خلال حساباتها المختلفة الى تغطية المناسبات الصحية ، ومتابعة الأحداث الصحية داخل وخارج المملكة، إضافة إلى إبراز الفعاليات وبث الرسائل التوعوية عبر المختصين.

ونوه إلى إلى زيادة عدد زائري ومتابعي حساب صحة الرياض على تطبيقات التواصل الاجتماعي ، ومن بينها تك توك نظراً لما يتضمنه من رسائل توعوية صحية متميزة تلامس قضايا المجتمع الصحية.

يذكر أن “صحة الرياض” تملك حسابات ومنصات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك/ تويتر / تك توك / سناب شات/ يوتيوب” إضافة إلى موقعها الرسمي على شبكة الانترنت العالمية، حيث تقوم من خلال هذه الحسابات بالتواصل مع كافة فئات المجتمع ، وتوعيتهم صحياً من خلال بث الرسائل التوعوية الصحية وتعزيز الانماط الصحية .