5 طرق بسيطة لنوم عميق بدون أرق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من الأرق وصعوبة النوم ليلاً مما يؤثر على آداء للواجبات اليومية فضلاً عن زيادة الضغط العصبي .

وكشف الخبراء عن طرق بسيطة تمكن الأشخاص من الحصول على نوم عميق والتخلص من الأرق ، وهي كالتالي :

1- إظلام الغرفة : إذ أن تعتيمها يحفز هرمونات النوم ويساعد على الإسترخاء .

2- ممارسة الرياضة : حيث تساعد ممارستها نهاراً على إسترخاء العضلات ليلاً ، فضلاً عن توازن الهرمونات .

3- تناول عشاء خفبف : فتناول العشاء حتى الشبع تماماً يسبب الأرق وإضطرابات الأمعاء خاصةً الوجبات الدسمة .

4- شرب البابونج : فهو يساعد على استرخاء الأعصاب لا سيما مع تقليل القهوة والشاي .

5- التعرض للشمس : إذ أثبتت الدراسات أن تعرض الجسم لآشة الشمس المباشرة دون زجاج يجعل الجسم متحفز للنوم مدة تصل إلى 7 ساعات .