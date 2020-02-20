غادة عبدالرازق تُعلق على تصرفاتها الجريئة ( فيديو)

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن سر تصرفاتها الجريئة، مؤكدة أنها تتعامل بطبيعتها طالما لا تؤذ أحدًا.

وقال في تصريحات تليفزيونية، أنها تتحدث بطبيعتها، مضيفة «اللي في قلبي على لساني طالما مابضرش حد فخلاص؛ عمري ما أذيت حد بالكلام؛ ولو عملت حاجة زي دي بتبقى فالتة غصب عني، وبرجع اتأسف عليها».

وأوضحت أنها تقوم بتصوير فيلم جديد بعنوان «حفلة 9» ويشاركها في التمثيل كمال أبو رية وأحمد وفيق ونهال عنبر، مضيفة : «أحداث الفيلم غامضة».

يشار إلى أن الفنانة المصرية تتعمد التصرُّف بجراءة، إذ تظهر بإطلالات كاشفة بشكل مبالغ فيه، وكان الأمر الأكثر انتشارًا لها هو ظهورها في مقطع فيديو تحت تأثير الخمر وظهور مناطق حساسة من جسدها.