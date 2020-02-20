مصر تستأنف رحلاتها الجوية للصين وتكشف الأسباب

القاهرة(صدى):

سمحت شركة مصر للطيران بإعادة إستئناف الرحلات الجوية إلى الصين ، وذلك بدءً من 27 فبراير المقبل .

وقالت أنه سيتم تشغيل الخطوط الجوية من وإلى “القاهرة – “غوانزو بكين ” ، كل يوم خميس ، وذلك لوجود طلب للسفر في التجاهين من قبل رجال الأعمال .

وأكدت أنها سقوم بدراسة الموقف ، لإتخاذ ما يلزم بشأن طلب زيادة الرحلات .

وكانت مصر أعلنت توقف رحلاتها الجوية للصين منذ بداية فبراير الجاري بسبب تفشي كورونا الجديد .