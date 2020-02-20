Oppo الجديد بكاميرا احترافية وإمكانية الشحن لاسلكيا

وكالات(صدى):

تستعد شركة OPPO الصينية، لطرح هاتفها الجديد Find X2، والذي يترقبه محبي الهواتف الحديثة بعد نجاح إصداراته السابقة.

ومن بين أهم المميزات هو أمكانية شحن الهاتف عن طريق الشحن اللاسلكي السريع أو الشحن السريع عبر شاحن عادي، إضافة للشحن العكسي التي تجعله يتحول لأداة تشحن بقية الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف والساعات الذكية لاسلكيا.

ويتحكم الهاتف في معدل استهلاك الطاقة أثناء استخدام التطبيقات المختلفة، وبكاميرا أمامية لـ Find X2 بدقة 32 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه، تعمل بمستشعر Sоny IМX616.