«غوميز» مرشح لجائزة هدف الأسبوع في دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف الفرنسي بافيتيمبي غوميز في شباك شباب الأهلي دبي الإماراتي، للمنافسة على جائزة هدف الأسبوع.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، عن الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف الأسبوع، في دوري أبطال آسيا 2020، والتي قاد فيها «غوميز» الفريق إلى الفوز على شباب الأهلي بهدفين أحرزهما الاثنين.

وتضمنت الاهداف الأخرى، هدف حسن الهيدوس لاعب السد الذي في شباك سباهان أصفهان، وهدف تيروهيتو ناكاجاوا لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني في شباك سيدني الأسترالي، وهدف البرازيلي ليوندرو لاعب اف سي طوكيو الياباني في شباك بيرث جلوري الأسترالي.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية برصيد 6 نقاط، متساويًا مع المتصدر باختاكور بفارق الأهداف.