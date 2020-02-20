بالفيديو.. «الخثلان» يكشف حكم بيع الهدايا

الرياض(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان الحكم الشرعي للتصرف المرأة في الهدية التي أعطاها لها زوجها ، وما إذا كان يحق لها التصرف فيها .

وأكد “الخثلان ” خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه يجوز للمرء بشكل عام أن يتصرف في أي هدية مقدمة له لأنها تنتقل إلي ملكيته بالإهداء وتصير من سائر ممتلكاته ويحق له التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك .

وأضاف أن مقولة ” الهدية لا تُهدى ” هي مقولة شائعة ليس لها سند شرعي ولا تمنع التصرف في الهدية .

جاء ذلك رداً على سؤال امرأة أهداها زوجها مشغولات ذهبية ، ووجهت سؤال حول إمكانية إهدائها لغيرها .