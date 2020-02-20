  • الخميس 20

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. «الخثلان» يكشف حكم بيع الهدايا

بالفيديو.. «الخثلان» يكشف حكم بيع الهدايا

بالفيديو.. «الخثلان» يكشف حكم بيع الهدايا
الرياض(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان الحكم الشرعي للتصرف المرأة في الهدية التي أعطاها لها زوجها ، وما إذا كان يحق لها التصرف فيها .

وأكد “الخثلان ” خلال برنامج ” يستفتونك ” أنه يجوز للمرء بشكل عام أن يتصرف في أي هدية مقدمة له لأنها تنتقل إلي ملكيته بالإهداء وتصير من سائر ممتلكاته ويحق له التصرف فيها بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك .

وأضاف أن مقولة ” الهدية لا تُهدى ” هي مقولة شائعة ليس لها سند شرعي ولا تمنع التصرف في الهدية .

جاء ذلك رداً على سؤال امرأة أهداها زوجها مشغولات ذهبية ، ووجهت سؤال حول إمكانية إهدائها لغيرها .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1630 ] نشر منذ 19 دقيقة

جيبو لي هدية

[ عدد التعليقات: 94062 ] نشر منذ 10 دقائق

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *