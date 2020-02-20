بالفيديو.. سر ضعف النظر بعد عملية الليزر

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك حقيقة ضعف النظر بعد إجراء جراحة الليزر لتصحيح الإبصار .

وقال “الفالح ” في فيديو له أن من أُصيبوا بضعف النظر خضعوا للعملية في وقت مبكر وليس في العمر المناسب، إذ لم يستقر مقاس النظر لديهم إلا في عمر 22أو 24 عام .

وأضاف أن المشكلة ليست في عملية الليزر لأن النظر كان سيضعف عن هؤلاء حتى وإن لم يتم إجرائها ، والصحيح الإنتظار حتى ثبات درجة النظر ثم إجراء جراحة الليزر .

وأضاف أن من أجروا العملية بعد ثبات درجة النظر لديهم ، لم يتعرض منهم سوى نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % لضعف النظر وكان بنسبة طفيفة وبعد مرور 5 سنوات من إجراء الليزر .