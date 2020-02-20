إعدام اثنين وسجن 5 آخرين بسبب صورة فتاة على «فيسبوك»

القاهرة(صدى):

أُعدم شخصان شنقا، فيما حكم على 5 آخرين بالسجن 15 سنة، بتهمة قتل 3 أشخاص، بأحد المحاكم المصرية، بعد خلافات بسب نشر صورة فتاة على «فيسبوك».

وكانت التحريات توصلت إلى أن خلافات بين عائلتين بقرية نجع حمادي، استمرت عدة أشهر قبل بداية المشاجرة، نتيجة نشر صورة فتاة من القرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ثم اشتعل الموقف ووصل مقتل 3 من أبناء القرية.