منفذ هجوم ألمانيا الإرهابي عربيًا

وكالات(صدى):

كشفت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو غربي البلاد.

وكانت «صدى» قد نشرت عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل.

وأوضحت الشطة، أنه تم العثور على المشتبه به ميتا في منزله، إلى جانب جثة أخرى، قالت لاحقا إنها جثة والدته.

ويشتبه الادعاء في أن الهجوم كان عملية إرهابية نفذها مسلحًا يمنيًا متطرفًا، فيما تشير الأنباء إلى أنه كان هناك مسلمين من بين الضحايا.

إقرأ أيضا: