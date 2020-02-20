طيران الإمارات تعلن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق
أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالشركة في محافظة جدة ومدينة الظهران.
وتأتي الوظائف بمسميات: «تنفيذي مبيعات أول، وتنفيذي مبيعات، ومُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء».
ويمكن التقديم لكل وظيفة من خلال الروابط أسفل كل وظيفة
1- تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive)
هنا
2- تنفيذي مبيعات (Sales Executive) (جدة):
هنا
– مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (Senior Customer Sales & Service Agent) (الظهران):
اترك تعليقاً