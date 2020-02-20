طيران الإمارات تعلن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالشركة في محافظة جدة ومدينة الظهران.

وتأتي الوظائف بمسميات: «تنفيذي مبيعات أول، وتنفيذي مبيعات، ومُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء».

ويمكن التقديم لكل وظيفة من خلال الروابط أسفل كل وظيفة

1- تنفيذي مبيعات أول (Senior Sales Executive)

هنا

2- تنفيذي مبيعات (Sales Executive) (جدة):

هنا

– مُمثل أول مبيعات وخدمة العملاء (Senior Customer Sales & Service Agent) (الظهران):

هنا