المدعي العام السويسري يتهم ناصر الخليفي وجيروم فالك

وكالات(صدى):

وجه المدعي العام السويسري، اليوم الخميس، اتهامات لرئيس مجموعة بي إن سبورتس القطرية، ناصر الخليفي، تتعلق بحقوق بث مباريات عدد من البطولات.

وأوضح المدعي العام، أن ناصر الخليفي خرق حقوق بث مباريات لبطولات مثل كأس العالم وكأس القارات، موجهًا اتهامات أيضًا لـ جيروم فالك، الأمين العام السابق لـ«فيفا».

يذكر أن ناصر الخليفي كان قد خضع في ديسمبر الماضي إلى جلسة استجواب من قبل المدعي العام السويسري في بشأن فساد في منح حقوق البث التليفزيوني لمباريات كرة القدم.