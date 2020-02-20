سماعات الأذن تقتل شاب

بانكوك(صدى):

لقي شابًا مصرعه، إثر تعرُّضه إلى صدمة كهربائية جراء استخدامه سماعات الأذن المتصلة بجوّاله أثناء الشحن.

وعثرت الجهات المختصة، على جثة الشاب البالغ 35 عامًا من العمر في فراشه بتايلاند، إذ كان يضع سماعات بأذنيه موصولة بهاتفه الذكي الذي كان في وضع الشحن.

واكتشف جاره الحادثة، إثر عدم استجابة ساربون لأي رسالة وذلك لأكثر من ثلاثة أيام، إذ قال الجار «أرسلت لي صديقتُه رسالةً تطلب مني زيارته؛ لذلك ذهبت إلى منزله ولم أجد أحدًا، ثم قررت أنا وجار آخر اقتحام المنزل، فوجدناه ميتًا».

ويُشبته في تعرّض للصعق بالكهرباء عن طريق سماعات الأذن المتصلة بهاتفه الذكي الذي كان قيد الشحن آنذاك.